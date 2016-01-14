Адвокат встретился с бывшим начальником Управления комплекса площади государственного флага

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Адвокат Садиг Расулов встретился с бывшим начальником Управления комплекса площади государственного флага Рашадом Мамедовым, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил сам адвокат.

По словам адвоката, Р.Мамедов жалуется на плохое самочувствие: "Он похудел".

Р.Мамедов содержится в Следственном изоляторе временного содержания министерства национальной безопасности (МНБ). Адвокат отметил, что Р.Мамедов не жалуется на условия содержания.

Отметим, что экс-начальник Управления комплекса площади государственного флага Рашад Мамедов был арестован 12 мая 2015 года. Срок вынесенного Сабаильским районным судом в его отношении решения об аресте был продлен.

В отношении Р.Мамедова возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.