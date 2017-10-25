Адвокат: В настоящее время "Лоту Гули" находится в Грузии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Адвокат Тарана Алиева прокомментировала информацию о том, что Надир Салифов, более известный как "Лоту Гули", вышел на свободу.

Как сообщает Report, отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что Н. Салифов по решению Гарадагского районного суда вчера вышел на свободу.

Адвокат отметила, что в настоящее время "Лоту Гули" находится в Грузии: "У него проблемы со здоровьем".

Она заявила, что они подали ходатайство в суд для досрочного освобождения "Лоту Гули": "Суд удовлетворил иск и в связи с отбыванием уже три четверти наказания принял решение об освобождении Надира Салифова".

Напомним, что Надир Салифов родился 28 августа 1972 года в Дманисском районе Грузии. Вчера было распространено сообщение о том, что он был выпущен на свободу из колонии № 8 в Баку.