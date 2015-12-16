Адвокат: Улучшено качество питания, выдаваемого Джахангиру Гаджиеву

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Агиль Лайыджов встретился с бывшим председателем правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым.

Об этом Report сообщил сам А.Лайыджов.

Он отметил, что улучшено качество питания, выдаваемого Джахангиру Гаджиеву: "Однако все же блюда не отвечают стандартам ежедневного пищевого рациона".

Напомним, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.