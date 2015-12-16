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    Адвокат: Улучшено качество питания, выдаваемого Джахангиру Гаджиеву

    Однако все же блюда не отвечают стандартам ежедневного пищевого рациона

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Агиль Лайыджов встретился с бывшим председателем правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым. 

    Об этом Report сообщил сам А.Лайыджов.

    Он отметил, что улучшено качество питания, выдаваемого Джахангиру Гаджиеву: "Однако все же блюда не отвечают стандартам ежедневного пищевого рациона". 

    Напомним, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

    Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

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