​Адвокат: У Адиля Гусейнова проблемы со здоровьем и ему необходима хирургическая операция

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Арестованный руководитель Дубайского филиала Международного банка Азербайджана Адиль Гусейнов болен. Об этом Report сообщил его адвокат Камандар Насибов.

Адвокат отметил, что за несколько дней до ареста Адиль Гусейнов был прооперирован: "В настоящее время Адиль Гусейнов болен и ему необходима повторная операция. Ему доставлены лекарства, которые передала его семья".

К.Насибов также добавил, что уже в официальном порядке предоставлены ордер и соответствующие документы по поводу встречи с А.Гусейновым. Адвокат подчеркнул, что они не намерены подавать апелляционную жалобу по поводу ареста.

Отметим, что А.Гусейнов обвиняется в присвоении 318 млн. долларов США. Решением Наримановского районного суда в отношении него избрана мера пресечения арест сроком на 4 месяца.