Адвокат: Состояние здоровья Видади Зейналова вновь ухудшилось

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Адвокат Джейхун Юсифов встретился с бывшим руководителем аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналовым.

Об этом Report сообщил сам Дж.Юсифов.

Адвокат отметил, что состояние здоровья его подзащитного вновь ухудшилось: "Состояние здоровья Видади Зейналова неудовлетворительное. Уже несколько месяцев у него боли в спине. В связи с этим мы обратились в пенитенциарную службу. Он должен получить лечение в медучреждении со специальным оборудованием".

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр. В Бинагадинском районном суде в отношении обвиняемого по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК В.Зейналова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.