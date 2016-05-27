Адвокат: Состояние здоровья Видади Зейналова неудовлетворительное

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Адвокат Джейхун Юсифов встретился с бывшим руководителем аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналовым.

Об этом Report сообщил сам Дж.Юсифов.

По его словам, состояние здоровья его подзащитного неудовлетворительное: "В связи с проблемами со здоровьем Видади Зейналов с трудом пришел в комнату встреч. До ареста он перенес операцию на коленной чашке. Помимо этого, у него тяжелая грыжа позвоночника и боли. Поэтому Видади Зейналов не может сидеть. Он должен лежать или сидеть, что создает трудности. Видади Зейналов осообщил мне, что у него сильные боли, и что он не может спать по ночам".

Адвокат отметил, что В.Зейналов хочет получить лечение в медучреждении со специальным оборудованием.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

В Бинагадинском районном суде в отношении обвиняемого по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК В.Зейналова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.