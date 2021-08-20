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Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников

Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, занимавших различные должности Бюньямина Исмаилова, Адаля
Происшествия
20 августа 2021 г. 18:57
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, занимавших различные должности Бюньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намика Гаджиева.

Как сообщает Report, один из адвокатов на процессе поднял ходатайство о привлечении к делу в качестве свидетелей бывшего заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики Али Гасанова, его сына Шамхала Гасанли и свояченицы Гюлер Велиевой.

По решению судьи ходатайство будет рассмотрено на следующем процессе.

На процессе под председательством судьи Азера Пашаева прокурор огласил обвинительный акт.

Очередной судебный процесс назначен на 3 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Vəkil Əli Həsənovun və qohumlarının məhkəməyə çağırılmasını tələb edib

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