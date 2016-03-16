Адвокат попросил ​суд оправдать Рауфа Миргадирова

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся очередной судебный процесс по апелляционной жалобе журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Абида Абдинбекова выступил адвокат Р.Миргадирова Фуад Агаев. Он попросил оправдать журналиста.

Судебный процесс продолжится завтра.

После процесса мать Р.Миргадирова Рафига Исаева сделала заявление журналистам и сообщила, что у ее сына возникли проблемы со здоровьем. По ее словам, у Миргадирова сильные головные боли, он принимает лекарственные препараты.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле 2014 года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям журналист был осужден к 6 годам лишения свободы. Р.Миргадиров подал апелляционную жалобу по приговору.