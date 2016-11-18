Адвокат попросил оправдать потерпевшего по делу Акифа Човдарова

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу учредителя и руководителя Real MTK Ильхама Гасымова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева адвокат обвиняемого - Мардали Сулейманов выступил с защитой.

Он попросил вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

Другой адвокат И.Гасымова попросил время для выступления.

Процесс продолжится 25 ноября.

Отметим, что прокурор в своем выступлении потребовал для И.Гасымова наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Отметим, что И.Гасымов был задержан в июле этого года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Затем И.Гасымову было выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог) УК.

На судебном процессе поэт Гюлага Танха (Гюлага Гамбаров) дал показания в качестве потерпевшего. Он заявил, что дал И.Гасымову 19,5 млн манатов.

Напомним, что И.Гасымов проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова.