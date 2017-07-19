Александр Лапшин: Я испытываю чувство сожаления, что посетил Нагорный Карабах - ДОПОЛНЕНО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алиовсата Абасова выступил адвокат.

Он попросил оправдать А.Лапшина.

После сам блогер выступил с последним словом. Он сказал, что хотя и не принимает обвинения, но испытывает чувство сожаления.

Он отметил, что много путешествовал, побывал в 126 странах мира: "Не чувствую себя виноватым. Однако испытываю чувство сожаления из-за некоторых вещей. Испытываю сожаление, что не подумав, причинил ущерб Азербайджану и его народу. Я не знал этот регион. Когда я интересовался, получал информацию только из армянских источников. Я не был в курсе".

Затем А.Лапшин добавил: "Надеюсь, что в ближайшее время будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Карабахский конфликт скоро закончится в пользу Азербайджана".

Судьи удалились на совещание. Объявление приговора ожидается после совещания.

Вернувшись с совещания, судьи сообщили, что очередной процесс назначен на 20 июля. На завтрашнем процессе ожидается вынесение приговора А.Лапшину.

Отметим, что на прошлом судебном процессе прокурор потребовал наказать А.Лапшина сроком на 6 лет 6 месяцев.

Напомним, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.