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    Александр Лапшин: Я испытываю чувство сожаления, что посетил Нагорный Карабах - ДОПОЛНЕНО

    Судьи удалились на совещание

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алиовсата Абасова выступил адвокат.

    Он попросил оправдать А.Лапшина.

    После сам блогер выступил с последним словом. Он сказал, что хотя и не принимает обвинения, но испытывает чувство сожаления.

    Он отметил, что много путешествовал, побывал в 126 странах мира: "Не чувствую себя виноватым. Однако испытываю чувство сожаления из-за некоторых вещей. Испытываю сожаление, что не подумав, причинил ущерб Азербайджану и его народу. Я не знал этот регион. Когда я интересовался, получал информацию только из армянских источников. Я не был в курсе".

    Затем А.Лапшин добавил: "Надеюсь, что в ближайшее время будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Карабахский конфликт скоро закончится в пользу Азербайджана".

    Судьи удалились на совещание. Объявление приговора ожидается после совещания.

    Вернувшись с совещания, судьи сообщили, что очередной процесс назначен на 20 июля. На завтрашнем процессе ожидается вынесение приговора А.Лапшину.

    Отметим, что на прошлом судебном процессе прокурор потребовал наказать А.Лапшина сроком на 6 лет 6 месяцев.

    Напомним, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

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