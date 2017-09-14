Адвокат: На суде сына генерала Новрузали Оруджева потерпевший отозвал иск

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рустама Оруджева, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова, обвиняемых в хулиганстве.

Об этом Report сообщил адвокат Кямандар Насибов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Рашада Алиева продолжилось судебное следствие.

Адвокат отметил, что по делу остался один не опрошенный свидетель: "Будет обеспечена дача показаний этим свидетелем в суде. После завершения этапа опроса свидетелей начнется этап анализа документов. После его завершения будет обсуждено завершение судебного следствия".

К.Насибов также отметил, что потерпевший Санан Самедов обратился в суд с заявлением: "В заявлении он сообщает, что не имеет никаких жалоб и требований к обвиняемым. Он в суде отметил, что среди обвиняемых Парвиз и Кянан ни в чем не участвовали".

Адвокат сообщил, что по делу в суде опрошены три свидетеля – Эльчин Агаев, Эльхан Халилов и Аскер Гасымов: "Все три свидетеля отметили, что во время инцидента не видели Парвиза и Кянана. Выступая в качестве свидетеля, диспетчер Аскер Гасымов сказал, что во время инцидента Рустам Оруджев и Санан Самедов отошли в сторону и между ними состоялся разговор на 20-25 секунд. Он сказал, что видел их в этот момент, Санан упал на землю. Ругательства не звучали, порядок не нарушался".

Очередное заседание суда назначено на 22 сентября.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки "BMW" с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом пешехода, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р.Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Рустам Оруджев является сыном Новрузали Оруджева.

Распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Новрузали Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизациии и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.