Мехман Гусейнов освобожден - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Блогер Мехман Гусейнов освобожден.

Как сообщает Report, на процессе в Насиминском районном суде под председательством судьи Бабека Панахова М.Гусейнов был оштрафован на 200 манатов.

***11:40

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Блогер Мехман Гусейнов был задержан сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции.

Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Эльчин Садыгов.

Он отметил, что после этого М.Гусейнов был доставлен в Насиминский районный суд: "В настоящее время Мехман находится в суде".