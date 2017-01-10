Мехман Гусейнов освобожден - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Блогер Мехман Гусейнов освобожден.
Как сообщает Report, на процессе в Насиминском районном суде под председательством судьи Бабека Панахова М.Гусейнов был оштрафован на 200 манатов.
***11:40
Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Блогер Мехман Гусейнов был задержан сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции.
Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Эльчин Садыгов.
Он отметил, что после этого М.Гусейнов был доставлен в Насиминский районный суд: "В настоящее время Мехман находится в суде".
İlkin PirəliАвтор новости
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