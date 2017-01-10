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    Мехман Гусейнов освобожден - ОБНОВЛЕНО

    Блогер был оштрафован на 200 манатов

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Блогер Мехман Гусейнов освобожден.

    Как сообщает Report, на процессе в Насиминском районном суде под председательством судьи Бабека Панахова М.Гусейнов был оштрафован на 200 манатов.

    ***11:40

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Блогер Мехман Гусейнов был задержан сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции.

    Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Эльчин Садыгов. 

    Он отметил, что после этого М.Гусейнов был доставлен в Насиминский районный суд: "В настоящее время Мехман находится в суде".

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