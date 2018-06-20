Адвокат лица, обвиняемого в попытке убийства Арифа Алышанова, выразил протест суду

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова – Шуджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева адвокат Ш.Акперова Имамгулу Гасанов возбудил ходатайство.

Он потребовал пригласить в суд и допросить представленных председателем AzTV Арифом Алышановым и стороной защиты дополнительных свидетелей. Кроме того, адвокаты потребовали проведение товарной экспертизы и просмотра изображений с камер.

Ходатайства не были удовлетворены.

Суд оставил не рассмотренным ходатайство, связанное с участием А.Алышанова. Судья отметил, что суд пригласит потерпевших: "Пока мы продолжаем процесс без их участия".

Затем адвокат Ш.Акперова выразил протест суду.

Он заявил, что судьи рассматривают дело предвзято.

Суд оставил ходатайства не рассмотренными.

Очередной процесс будет продолжен 29 июня.

Отметим, что согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года Ш.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Согласно материалам уголовного дела, Ш.Акперов и его подельники – Гочали Джабиев, Зохраб Ширинов и Акшин Гусейнов намеревались убить А.Алышанова, за это предводитель преступной шайки обещал своим подельникам 600 тыс. манатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ш.Акперова, Г.Джабиева, А.Гусейнова и З.Ширинова.

По решению суда, указанные лица были арестованы. Ш.Акперов обвиняется по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана. В отношении остальных предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана.