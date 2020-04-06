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Адвокат Кямандар Насибов поблагодарил президента за распоряжение о помиловании

Адвокат Кямандар Насибов поблагодарил президента Ильхама Алиева

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Адвокат Камандар Насибов

“Распоряжение, подписанное президентом Ильхамом Алиевым о помиловании лиц старше 65-ти лет по причине распространения в мире, в том числе в нашей стране коронавирусной инфекции (COVID-19), является показателем гуманизма". 

Об этом Report заявил член Коллегии адвокатов Кямандар Насибов. 

По словам адвоката, распоряжение о помиловании распространяется на двух его подзащитных.

"В связи с помилованием Човдарова Акифа Теймурхан оглу и Миначевой Розы Яковлевны, адвокатом которых являюсь, от их имени, от имени их семей и от своего имени лично выражаю господину президенту благодарность. Мы рады, что после рассмотрения обращений заключенных старше 65 лет и их семей, с учетом состояния здоровья осужденных, их поведения во время отбывания наказания и на основе гуманных принципов, главой государства было подписано это распоряжение", - сказал К.Насибов.  

Отметим, что согласно подписанному 6 апреля президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, 176 человек в возрасте старше 65 лет были освобождены от неотбытой части наказания. 

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