Адвокат Камандар Насибов: Некоторые СМИ без моего ведома распространили информацию от моего имени

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "После того, как я вчера сделал заявление Информационному агентству Report в связи с возбуждением в Главном управлении по борьбе с коррупцией уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса по факту мошенничества в отношении жителя Баку Эйнура Керимова на сумму 170 тысяч долларов, некоторые сайты и телеканалы распространили ложную информацию от моего имени. Несмотря на то, что я не делал им никакого заявления".

Об этом Report сообщил адвокат Э.Керимова Камандар Насибов.

Адвокат отметил, что несколько сайтов и телеканалов распространили от его имени ложную информацию: "Я говорил конкретно, что по факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума)) УК. Привлечение к уголовной ответственности определенных лиц станет известно в результате расследований. Может быть по данному делу будет возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Сафара Иманова или другого лица. Это станет известным после следствия. Эти сайты сделали ссылку на меня, я никому никакого заявление не делал, все это ложь. Я прошу этих лиц не ссылаться на меня без моего ведома".

Отметим, что вчера адвокат К.Насибов заявил Report о возбуждении в Главном управлении по борьбе с коррупцией уголовного дела по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума)) УК по факту мошенничества в отношении жителя Баку Эйнура Керимова на сумму 170 тысяч долларов.