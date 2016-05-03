​Адвокат: Гаджи Мамедов проходит лечение по поводу ряда болезней

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Переведенный в Специализированное лечебное учреждение Пенитенциарной службы бывший старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел (МВД), обвиняющийся в убийствах и похищении людей, и приговоренный к пожизненному заключению Гаджи Мамедов проходит лечение по поводу ряда болезней.

Об этом Report сообщила адвокат Г.Мамедова Афет Газыева.

"Однако я не хотела бы раскрывать, от чего лечится Гаджи Мамедов", - отметила адвокат.

Напомним, что содержащийся в Следственном изоляторе Службы государственной безопасности Г.Мамедов из-за проблем со здоровьем переведен в Специализированное лечебное учреждение Пенитенциарной службы в поселке Бина. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Отметим, что бывший старший оперуполномоченный МВД Гаджи Мамедов и еще 26 человек были задержаны во время операции "Черный пояс", проведенной министерством национальной безопасности в ночь с 9-го по 10-ое марта 2005 года. 19 января 2007 года в Суде по тяжким преступлениям Г.Мамедову и еще 26 лицам был вынесен приговор. Из них Г.Мамедова и З.Насирова приговорили к пожизненному заключению.