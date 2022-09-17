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Адвокат Эльчин Садыгов отпущен под домашний арест

Адвокат Эльчин Садыгов отпущен под домашний арест Член коллегии адвокатов, известный адвокат Эльчин Садыгов, арестованный по обвинению во взяточничестве, отпущен под домашний арест.
Происшествия
17 сентября 2022 г. 15:15
Адвокат Эльчин Садыгов отпущен под домашний арест

Член коллегии адвокатов, известный адвокат Эльчин Садыгов, арестованный по обвинению во взяточничестве, отпущен под домашний арест.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем судебном заседании под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Зяки Бабаева.

Отметим, что адвокаты подали ходатайство об изменении избранной в отношении Э.Садыгова меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Напомним, что адвокат Эльчин Садыгов и руководитель интернет-канала "Хурал" Аваз Зейналлы обвиняются в получении взятки в размере 20 тысяч манатов от семьи экс-главы компании Baku Still Company, бизнесмена Расима Мамедова.

В отношении Садыгова возбуждено уголовное дело по статье 32.5, 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Vəkil Elçin Sadıqov ev dustaqlığına buraxılıb

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