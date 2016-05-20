Адвокат: Экс-министр МНБ не подаст апелляционную жалобу

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня адвокат Тофиг Аллахвердиев встретился с бывшим министром национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики Вели Алескеровым, находящимся под арестом.

Об этом Report сообщил сам адвокат.

По его словам, экс-министр национальной безопасности не жалуется на здоровье: "Вели Алескеров содержится в Следственном изоляторе пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики в нормальных условиях, у него нет никаких проблем. Состояние здоровья моего подзащитного в норме".

Т.Аллахвердиев отметил, что апелляционная жалоба в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении В.Алескерова не будет подана: "Это решение Вели Алескерова. Он не хочет подавать апелляционную жалобу".

Отметим, что Вели Алескеров, на протяжении долгих лет работающий министром национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики, был уволен в декабре прошлого года. 7 марта этого года он был задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Затем мера пресечения была заменена домашним арестом. 14 марта решением суда в отношении В.Алескерова вновь была избрана мера пресечения в виде ареста.