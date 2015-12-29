Адвокат: Джавид Гусейнов обеспокоен

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Адем Мамедов встретился с бывшим капитаном клуба "Габала" Джавидом Гусейновым.

Об этом Report сообщил сам А.Мамедов.

По словам адвоката, состояние здоровья Дж.Гусейнова, содержащегося в Бакинском следственном изоляторе №1, нормальное. А.Мамедов отметил, что футболист недоволен ходом следствия: "Джавид Гусейнов сказал мне, что дело ведется несправедливо. Он обеспокоен. Джавид считает, что нет никаких оснований для его содержания в изоляторе. В настоящее время нет никаких проблем в изоляторе, где он содержится".

Напомним, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглу был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Джавид Гусейнов был обвинен по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении при организаторстве двоюродного брата Э.Исмаилова, а после совершения преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Самира Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица), а также Эльшана Исмаилова и Арифа Алиева по ст. 126.3 и 177.1 (кража) и направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Джавида Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК.