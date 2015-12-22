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    ​Адвокат: Джахангир Гаджиев доволен условиями содержания

    Адвокат выразил благодарность начальнику следственного изолятора, в котором содержится банкир

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Агиль Лайыджов встретился с бывшим председателем правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым.

    Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

    Он отметил, что состояние Дж.Гаджиева нормальное: "Здоровье Джахангира Гаджиева нормальное. Он  доволен условиями содержания и обращением в Бакинском следственном изоляторе №1". 

    Адвокат А.Лайыджов выразил благодарность начальнику следственного изолятора Азеру Сейидову, в котором содержится банкир.

    Напомним, что Д.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

    19 декабря Дж.Гаджиев был переведен из Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел в Бакинский следственный изолятор №1.

    Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

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