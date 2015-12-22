​Адвокат: Джахангир Гаджиев доволен условиями содержания

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Агиль Лайыджов встретился с бывшим председателем правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым.

Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

Он отметил, что состояние Дж.Гаджиева нормальное: "Здоровье Джахангира Гаджиева нормальное. Он доволен условиями содержания и обращением в Бакинском следственном изоляторе №1".

Адвокат А.Лайыджов выразил благодарность начальнику следственного изолятора Азеру Сейидову, в котором содержится банкир.

Напомним, что Д.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

19 декабря Дж.Гаджиев был переведен из Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел в Бакинский следственный изолятор №1.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.