Адвокат: Бывший гендиректор Aztelekom переведен в штрафную камеру

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Бывший генеральный директор ООО Aztelekom Магомед Мамедов переведен в штрафную камеру (карцер).

Об этом Report сообщил его адвокат Шахин Рафиев.

Адвокат отметил, что о причинах перевода бывшего начальника, содержащегося в Бакинском следственном изоляторе, не сообщается.

По словам Ш.Рафиева, в настоящее время завершилось предварительное следствие по уголовному делу Магомеда Мамедова. Адвокат сообщил, что ознакомились с материалами дела.

Отметим, что в прошлом году в результате проверок, проведенных в министерстве связи и высоких технологий Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, был задержан генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов. Далее суд принял решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Он обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог).