Администрация президента прокомментировала слухи о министерстве оборонной промышленности

"Вот уже несколько дней в некоторых интернет-сайтах и социальных сетях распространяется ложная и необоснованная информация о деятельности министерства оборонной промышленности. В связи с этим заявляем, что в соответствии с первой частью Указа Президента Азербайджанской Республики o создании Открытого акционерного общества "Азерсилах" от 14 января 2019 года на базе министерства оборонной промышленности создано Открытое акционерное общество "Азерсилах".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента.

"В то же время в 5-ой части Указа говорится что "до дня государственной регистрации Общества в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", министерству оборонной промышленности Азербайджанской Республики продолжать свою деятельность". Принимая во внимание, что Открытое акционерное общество "Азерсилах" до сегодняшнего дня не зарегистрировано, а Указ №466 от 19 января 2019 года Президента Азербайджанской Республики "О создании ОАО "Азерсилах" ликвидирован, министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики не считается ликвидированным и продолжает свою деятельность", – говорится в заявлении.