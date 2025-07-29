Администрация: На территории Ботанического сада возможно присутствие любых видов живых организмов

В Центральном ботаническом саду возможно присутствие любых видов живых организмов, включая насекомых.

В Центральном ботаническом саду возможно присутствие любых видов живых организмов, включая насекомых.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении администрации сада в связи с инцидентом с укусом змеи.

В учреждении подчеркнули, что сад представляет собой единое природное пространство, где особое внимание уделяется охране как флоры, так и фауны.

"Вмешательство в среду обитания живых существ, населяющих сад, может нарушить экологическое равновесие и повлечь негативные последствия", - отмечается в заявлении.

Руководство сада призвало посетителей и гостей Баку передвигаться исключительно по специально отведенным тропинкам и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории Центрального ботанического сада семилетнего ребенка укусила змея.

В TƏBİB сообщили, что мальчик 2018 года рождения накануне был госпитализирован в отделение токсикологии Клинического медцентра из-за укуса змеи.