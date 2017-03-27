Абид Шарифов поручил создать комиссию в связи с оползнем в Шабрани

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "В Шабрани оползень находится в активной фазе и пока процесс не завершился".

Об этом Report сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Он напомнил, что в феврале в селе Газыбабалы произошел оползень: "На указанной территории оползень наблюдается в первый раз. В результате процесса возникла опасность разрушения около 6-ти домов. Оползень продолжается и сегодня. Природное явление охватило территорию свыше 15-ти га. Протяженность оползня составляет 300-400 м, а стенка срыва оползня достигает около 70-80 см".

По словам А. Гаралова, они получили указания от заместителя премьер-министра Абида Шарифова касательно создания комиссии по контролю за оползнем: "Члены комиссии в составе сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям вновь осмотрят новые оползневые участки и проведут расследования".