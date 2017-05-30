ABC Telecom запрещено продавать нелицензионное ПО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Компании ABC Telecom (Kontakt) запрещено продавать и использовать нелицензионное ПО Microsoft.

Как сообщает Report, решение вынесено Бакинским административно-экономическим судом №1. Это первое решение о применении законодательства Азербайджана в области защиты авторских прав на программное обеспечение (ПО) в отношении компании, которая продавала компьютеры с предустановленным нелицензионным ПО Microsoft.

Решение будет проанализировано вышестоящим судом на этапе подачи апелляции. Кроме того, судебные исполнители имеют право проводить регулярные проверки бухгалтерских книг и стоков магазинов Kontakt, чтобы удостовериться в их работе в соответствии с законодательством.

"Решение суда первой инстанции является важным шагом в наших усилиях, направленных на защиту клиентов от серьезных угроз безопасности, юридических и финансовых рисков, связанных со становлением жертвами подделок. Это поможет нам в установлении безопасных и правовых методов для распространения программного обеспечения и будет ударом по постоянно растущему количеству киберугроз в результате использования поддельного ПО. Эффективная борьба с цифровым преступлением имеет жизненно важное значение для создания безопасного киберпространства, в том числе и в Азербайджане", - сказала Марья Лайтинен (Marja Laitinen), старший юрист подразделения Microsoft Digital Crimes в Центральной и Восточной Европе.

Подделка и использование нелицензионного ПО являются наиболее распространенными рисками кибербезопасности для азербайджанских пользователей компьютеров. Несмотря на обнадеживающие разработки в области защиты прав на ПО, пиратство по-прежнему процветает в республике. Согласно последнему отчету BSA, уровень пиратства ПО в Азербайджане снизился только на 1 процентный пункт, с 85% в 2013 году до 84% в 2016 году.