В России завершено расследование уголовного дела в отношении трех азербайджанцев

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Республики Азербайджан Тахмаза Бабаева и Хаяла Гусейнова и гражданина России Али Аббасова.

Как передает Report со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ, они обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем 31 марта 2015 года в Ленинском районном суде города Уфы состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении подсудимых, обвиняемых в мошенничестве и вымогательстве у своих земляков. В это время, рядом со зданием Ленинского районного суда города Уфы обвиняемых и потерпевших ожидали их родственники и знакомые, один из которых спровоцировал конфликт между ними. В ходе конфликта Аббасов и Гусейнов двоим из родственников одной из сторон конфликта причинили колото-резаные ранения, а Бабаев 48-летнему мужчине - травму головы бейсбольной битой. В результате полученных тяжелых травм головы, 48-летний мужчина через некоторое время скончался в больнице. Двое обвиняемых содержатся под стражей, один под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.