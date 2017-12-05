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    A.M.A.Y подал в суд на Международный банк

    Принятое определение суда первой инстанции было оставлено в силе без изменений

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ ООО A.M.A.Y. Holding подало в суд на ОАО "Международный Банк Азербайджана".

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ООО выдвинуло требование о выводе в обязательном порядке ответчика из нежилого помещения, находящегося в собственности истца, и взимания неоплаченной арендной платы.

    Суд вынес определение о возвращении искового заявления. Оставшись недовольным данным определением, ООО A.M.A.Y. Holding подало апелляционную жалобу.

    Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу ООО, принятое определение суда первой инстанции было оставлено в силе без изменений.

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