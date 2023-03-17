В 2022 году было зарегистрировано 157 случаев торговли людьми

В 2022 году было зарегистрировано 157 случаев торговли людьми и 3 случая принудительного труда, выявлено 94 жертвы противоправных действий.

В 2022 году было зарегистрировано 157 случаев торговли людьми и 3 случая принудительного труда, выявлено 94 жертвы противоправных действий.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Было отмечено, что 73 жертвы помещены в приют, были приняты необходимые меры по их защите, оказанию медицинской и психологической помощи, обеспечению необходимой одеждой. Жертвам торговли людьми были выданы единовременные пособия, 9 человек были обеспечены работой, 25 человек были направлены на профессиональные курсы, а 32 человека - в Центр помощи.