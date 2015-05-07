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    9 мая движение транспорта вокруг Бакинского олимпийского стадиона будет ограничено

    Ограничения будут с 12:00 до 19:00

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 9 мая будет проверено состояние готовности Бакинского олимпийского стадиона. По этой причине планируется ограничение транспорта на отрезке дороги вокруг стадиона.

    Как сообщает Report, с 12:00 до 19:00 жители города не смогут воспользоваться транспортом на данной территории.

    Закрытое для общественности мероприятие является последним из подобных инициатив, осуществленных на аренах за последние недели. В связи с этим ожидается рост числа пассажиров в автобусах и метро.

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