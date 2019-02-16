86,2% совершивших преступление в Азербайджане - безработные и люди без образования

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована статистика в связи с преступлениями, связанными с наркотическими веществами.

Как сообщили Report в государственном комитете статистики, согласно данным МВД в 2018 году из 26381 преступных деяний 12,3% были связаны с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, из них 57,1% - хранение, перевозка, изготовление, обработка, приобретение наркотических или психотропных веществ не для сбыта, но в объеме, превышающем объем для личного употребления, 33,3% - те же деяния, но с намерением сбыта, производство и передача, 7,2% - незаконная культивация наркотико содержащих растений, 2,2% - незаконный оборот с целью сбыта сильнодействующих и ядовитых препаратов, 0,2% - другие преступления.

В отчетный период за незаконный оборот наркотических или психотропных веществ установлены 2492 человек, 99% из них привлечены к уголовной ответственности.

86,2% совершивших преступление в Азербайджане были безработными и необразованными, 37,2% - ранее привлекались к уголовной ответственности. 0,2% преступников несовершеннолетние, в возрасте 6,9% - 18-24 лет, 13% - 25-29 лет, 79,9% - 30 и выше.