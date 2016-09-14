83-летняя жительница Азербайджана не может покинуть Украину

Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана, 1933 г.р. приехала в Украину неделю назад к родственникам. Но, как оказалось, связи с ними нет. Теперь она не может уехать обратно.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба полиции.

В отделении больницы на ул. Шмидта, 26 на скорой привезли с ж/д вокзала женщину. Уехать обратно у нее возможности нет.

Миграционная служба депортировать ее обратно не может. В приют обратились, но там не принимают иноземцев.

В ОКБ им, Мечникова, в 7 и 15 городских больницах тоже не приняли. Волонтерские центры не принимают.

Все попытки решить проблему, оказались неудачными.

Женщину пригласили в Чечелевский ВП.