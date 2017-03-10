80-летняя женщина: Я убила Шираслана Атаева за брань

Гёйгель. 10 марта. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства, совершенного 80-летней женщиной в Гёйгеле.

Как сообщает западное бюро Report, жительница Кельбаджарского района Маргуш Байрамова (1937 г.р.) убила за брань жителя Кельбаджарского района Шираслана Атаева (1974 г.р.), который являлся ее соседом и дальним родственником.

Пожилая женщина кухонным ножом нанесла ему удар в область сердца, получивший одно ножовое ранение Шираслан Атаев скончался на месте происшествия.

Сотрудники отделения полиции Гёйгельского района (РУП) задержали 80-летнюю женщину.

Как сообщили Report в РУП, М. Байрамова дала показания следствию: "В своих показаниях Маргуш Байрамова сказала, что ее сосед Шираслан Атаев ночью пришел пьяным в дом, где проживает женщина. Пожилая женщина потребовала у Шираслана Атаева выйти из ее двора и после этого между сторонами произошла ссора. Маргуш Байрамова подчеркнула, что убила Шираслана Атаева за брань".

В связи с фактом в Гёйгельской районной прокуратуре по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.