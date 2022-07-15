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80 % из 116 человек, прошедших финальный этап "Yüksəliş" - из Баку, 20% - из регионов

80 % из 116 человек, прошедших финальный этап "Yüksəliş" - из Баку, 20% - из регионов В финальный этап конкурса "Возрождение" ("Yüksəliş") прошли 116 человек. Из них 80 % - из Баку, 20% - из регионов.
Происшествия
15 июля 2022 г. 16:53
80 % из 116 человек, прошедших финальный этап Yüksəliş - из Баку, 20% - из регионов

В финальный этап конкурса "Yüksəliş" ("Возрождение") прошли 116 человек. Из них 80 % - из Баку, 20% - из регионов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

По его словам, 17 участников, прошедших в финал - женщины: "Около 60% кандидатов являются частными лицами, а 40% - представителями государственного сектора".

Он отметил, что в связи с каждым участником будет подготовлен его психологический портрет, который будет представлен ему самому в рамках конкурса.

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Версия на азербайджанском языке "Yüksəliş"in final mərhələsinə keçən 16 nəfərdən 80 %-i Bakı, 20 %-i regionlardan qatılanlardır

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