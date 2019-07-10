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77 человек погибли в автоавариях в Баку в этом году

77 человек погибли в автоавариях в Баку в этом году

За 6 месяцев этого года в Баку было зарегистрировано 244 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 77 человек.

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника Главного управления полиции города Баку по оперативным делам, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов сказал на расширенном оперативном совещании, посвященном итогам деятельности Управления за первое полугодие этого года. 

По его словам, за отчетный период 216 человек получили различные травмы: "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 17,6%, число погибших - на 23% и раненых - на 15,6%".

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