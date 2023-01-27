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Удовлетворены 720 протестов, поданных прокуратурой

Удовлетворены 720 протестов, поданных прокуратурой В прошлом году по 989 уголовным делам, рассмотренным в судах при участии гособвинителей, были поданы апелляционные протесты, по 787 уголовным делам – кассационные протесты, из которых удовлетворены 563 апелляционных и 157 кассационных протестов.
Происшествия
27 января 2023 г. 11:19
Удовлетворены 720 протестов, поданных прокуратурой

В прошлом году по 989 уголовным делам, рассмотренным в судах при участии гособвинителей, были поданы апелляционные протесты, по 787 уголовным делам – кассационные протесты, из которых удовлетворены 563 апелляционных и 157 кассационных протестов.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

"В прошлом году были приняты окончательные решения в отношении 24 396 лиц по уголовным делам, рассмотренным в судах, и в порядке упрощенного досудебного производства. В сфере защиты гособвинения в отношении 24 396 лиц были приняты окончательные решения по 21 512 уголовным делам, рассмотренным в судах всех инстанций с участием органов прокуратуры, и материалам, рассмотренным в порядке упрощенного досудебного производства", - отметил генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq tərəfindən verilmiş 720 protest təmin olunub

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