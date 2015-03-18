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    В Красноярске задержан азербайджанец за торговлю гашишем

    Ему грозит до 20 лет лишения свободы

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Выходец из Азербайджана арестован в Красноярске по подозрению в торговле наркотиками, при себе у 51-летнего мужчины находилось 1,6 кг гашиша, передает Report со ссылкой на российские СМИ. 

    Как сообщает пресс-служба Управления Госнаркоконтроля по региону, оперативники наркополиции задержали мужчину в микрорайоне Черемушки.

    В результате личного досмотра в карманах его куртки были обнаружены и изъяты два пакета, в которых находились 17 брикетов гашиша. 

    Задержанный признал, что наркотики он планировал сбыть. Однако, реализовать задуманное у него не получилось.

    В 2000 году Ленинским районным судом Красноярска он был приговорен к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков в особо крупном размере. Теперь за попытку сбыта ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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