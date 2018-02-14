50 автомобилей остановлены во время рейда в Астаре - ВИДЕО

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Астаре сотрудники отделения полиции главного Управления ДПС провели рейд.

Как передает Южное бюро Report, во время рейда в двух направлениях района- на находящейся у склона горы сельской дороге Сияку-Ваго и на 219.5 км магистрали Алят-Астара- были остановлены 50 автомобилей.

Целью проведения рейдов является, в основном, выявление автомобилей, срок эксплуатации которых истек, а также машин с техническими неисправностями.

Во время рейда также имели место другие нарушения со стороны водителей. Они были остановлены из-за отсутствия соответствующих документов для вождения, перевозки малолетних детей на переднем сиденье, различного рода изменений и установленных на машине дополнительных аппаратов. Каждый из водителей пытался объяснить данные правонарушения различными причинами. Также были и те, кто хотел уйти от ответственности, не повиновавшись приказу «стой!» сотрудников ДПС. Самым интересным фактом было то, что один из водителей пользовался своим транспортным средством для перевозки животных.

По словам, начальника районного отделения полиции главного Управления ДПС, капитана полиции Ильгара Рагимова, рейды на территории района будут проводиться и после. Проведение подобных мероприятий служит защите безопасности граждан.