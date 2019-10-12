5 человек, в том числе 3 детей, пострадали в результате ДТП в Баку

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения «Мерседеса» и ВАЗ-2107 в поселке Амирджан Сураханского района Баку.

Как сообщает Report, в числе жертв ДТП двухлетняя Шабиева Асма Айдын гызы, шестилетний Шабиев Гусейнали Айдын оглу, четырехлетняя Эйвазлы Масума Гусейн гызы, их мама Шабиева Ульвия Яшар гызы 1992 года рождения и бабушка Абдулкеримова Шахла Гаджи гызы 1969 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы. У детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Их оперируют.