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    48 человек привлечены к ответственности по фактам преступлений в банковском секторе

    В суд направлено 29 дел

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Большинство из направленных в суд 206 уголовных дел, следствие которых было завершено в прошлом году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, было связано с банковским сектором.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Камран Алиев.

    По его словам, в 2015 году по 29 уголовным делам в банковском секторе к ответственности привлечены 48 человек. 

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