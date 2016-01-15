48 человек привлечены к ответственности по фактам преступлений в банковском секторе

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Большинство из направленных в суд 206 уголовных дел, следствие которых было завершено в прошлом году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, было связано с банковским сектором.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Камран Алиев.

По его словам, в 2015 году по 29 уголовным делам в банковском секторе к ответственности привлечены 48 человек.