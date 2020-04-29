Наверх

43 177 участников движения привлечены к административной ответственности

​43 177 участников движения привлечены к административной ответственно

© Report

С 00:00 28 апреля по 00:00 29 апреля 2020 года за нарушение особого карантинного режима в Азербайджане 806 передвигавшихся в транспортных средствах граждане были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, в целом, с 01.04.2020 года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 43 177 участников движения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!