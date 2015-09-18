​42-летный азербайджанец признан виновным в попытке подкупа сотрудника ГИБДД

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Чувашского региона, изобличенного прокуратурой Большеигнатовского района республики в посягательстве на дачу взятки сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает Report, было установлено, что 10 мая 2015 г. уроженец Азербайджана Васиф Гусейнов управлял автомобилем «Mitsubishi Galant».

На улице Гражданская в селе Большое Игнатово он был остановлен инспектором ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ичалковский».

Желая избежать наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения), Гусейнов попытался подкупить сотрудника органов внутренних дел.

С этой целью, находясь в патрульном автомобиле, Гусейнов положил несколько купюр общей суммой 600 рублей в «бардачок» машины.

Данные незаконные действия были тут же пресечены сотрудником ГИБДД, а нарушитель ПДД привлечен к уголовной ответственности.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Гусейнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), и, с учетом признания им вины и наличия на иждивении малолетнего ребенка, приговорен судом к штрафу в доход государства в размере 25 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.