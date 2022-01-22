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32 человека не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

32 человека не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов 21 января представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 117 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
22 января 2022 г. 10:58
32 человека не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

21 января представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 117 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 115 дворцах торжеств и на двух приусадебных участках. В результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 3 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 1 человек был арестован в административном порядке по той же статье, 32 человека не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 1 nəfər həbs olunub, 32 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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