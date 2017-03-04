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    31-летний житель Гянджи предпринял попытку самоубийства

    По факту проводится разбирательство

    Гянджа. 4 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже предпринята попытка самоубийства.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве поблизости от "Дубайского базара" на улице Тагы Арани.

    Житель Гянджи Фариз Фаиг оглы Гасанов 1986 года рождения взобрался на электрическую вышку с целью суицида.

    В результате вмешательства спасателей МЧС и сотрудников полиции его удалось переубедить и не допустить суицида.

    В качестве причины попытки самоубийства он указал проблемы, возникшие у него в семье с женой и ее родственниками. 

    По факту проводится разбирательство. 

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