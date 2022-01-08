О нас
Report Georgia
Аудио новости

30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов Минувшим днем на свадебные торжества не были допущены 30 человек.
Происшествия
8 января 2022 г. 09:56
30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

Минувшим днем на свадебные торжества не были допущены 30 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

7 января представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 121 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 118 дворцах торжеств и на территории трех частных домов.

30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ötən gün 30 nəfər şənliyə buraxılmayıb

Другие новости из категории

В Геранбое произошло ДТП, пострадали три человека
В Геранбое произошло ДТП, пострадали три человека
8 января 2022 г. 10:25
В результате пожара в больнице в Сумгайыте 15 человек отравились дымом
ФотоВ результате пожара в больнице в Сумгайыте 15 человек отравились дымом
8 января 2022 г. 01:22
В Джалилабаде произошла цепная авария, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде произошла цепная авария, есть пострадавшие
7 января 2022 г. 19:12
В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы
В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы
7 января 2022 г. 18:34
МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий
МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий
7 января 2022 г. 16:57
Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории
Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории
7 января 2022 г. 15:34
ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории
ANAMA: В прошлом году от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6 200 га территории
7 января 2022 г. 15:28
На освобожденных территориях обнаружено около 42 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных территориях обнаружено около 42 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
7 января 2022 г. 15:14
В Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС
ФотоВ Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС
7 января 2022 г. 14:10
В Загатале из дома украли 18 тысяч манатов
В Загатале из дома украли 18 тысяч манатов
7 января 2022 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi