30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

Минувшим днем на свадебные торжества не были допущены 30 человек.

Минувшим днем на свадебные торжества не были допущены 30 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

7 января представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 121 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 118 дворцах торжеств и на территории трех частных домов.

30 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов.