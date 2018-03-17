3,5 кг наркотических средств изъято из незаконного оборота накануне

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана продолжают осуществлять меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 17 марта были изъяты различные наркотические средства общим весом более 3,5 кг.

Так, на основе данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го Отделения Гарадагского районного управления полиции, у жителя поселка Локбатан, ранее судимого Айдына Гуламова было изъято 2 кг 305 гр марихуаны и 857 гр героина. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, у ранее судимого Эльчина Абдулазимова изъято 433 гр марихуаны.

Задержанные лица вместе с вещественными доказательствами были переданы следствию.

В связи с данными фактами возбуждены уголовные дела.