29-летняя женщина пропала без вести - ФОТО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Жительница Тертерского района пропала без вести.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В информации отмечается, что проживающая в Гяндже на съемной квартире родившаяся 29.03.1987 года в Тертерском районе Шалала Самедова 15 сентября вышла из дома и больше не вернулась.

Рост женщины составляет 1 м 65 см, среднего телосложения, глаза и волосы черного цвета.

На ней были синие джинсы, кофта золотистого цвета и спортивная обувь.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о Шалале Самедовой, просим обратиться на службу МВД "102", а также позвонить в Кяпязское РУП Гянджи по телефонам (022) 256-07-73, (022) 266-33-75, (050) 327-58-50, (055) 331-24-24.