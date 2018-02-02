23 желающих стать адвокатами кандидата остались недовольны результатами экзамена

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Из 1873 кандидатов, непосредственно участвовавших в тестовом экзамене для принятия в адвокатуру, 607 прошли его успешно и перешли в очередной этап – устный экзамен.

Об этом Report сообщили в Комиссии по специализации адвокатов.

Экзамен, прошедший в одинаковых условиях для всех кандидатов, наблюдался со стороны многочисленных местных и иностранных наблюдателей, представителей СМИ, для обеспечения прозрачности результаты экзамена были проверены и в тот же день освещены в прессе.

По итогам письменного тестового экзамена, 23 из 1266 не сумевших набрать необходимый бал и пройти экзамен человек попросили перепроверить их результаты.

В связи с этим сегодня в административном здании Государственной экзаменационной комиссии с участием руководства ГЭЦ, Коллегии адвокатов и ряда членов Комиссии по специализации адвокатов, а также самих кандидатов были рассмотрены поднятые вопросы.

В ходе процесса ответы кандидатов были перепроверены, установлено, что баллы подсчитаны верно, кандидаты ознакомились со своими ответными листами, им указали на ошибки и неточности, дали необходимые объяснения.