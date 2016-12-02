22-летний парень получил ножевые ранения в одном из развлекательных центров Баку

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В развлекательном центре Luna Park на территории Хатаинского района Баку 22-летнего парня ранили ножом.

Как сообщает Report, Сейфуллаев Рауль Мехман оглу 1994 года рождения сидел на скамейке в развлекательном центре, в это время к нему подошел неизвестный, между ними возник спор. В результате этот человек нанес Р.Сейфуллаеву 2 удара ножом, после чего cкрылся с места происшествия.

Р. Сейфуллаев на машине скорой помощи был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции задержали Аскерова Айдына, подозреваемого в совершении данного преступления.