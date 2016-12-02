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    22-летний парень получил ножевые ранения в одном из развлекательных центров Баку

    По факту ведется расследование в Хатаинском районном управлении полиции

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В развлекательном центре Luna Park на территории Хатаинского района Баку 22-летнего парня ранили ножом.

    Как сообщает Report, Сейфуллаев Рауль Мехман оглу 1994 года рождения сидел на скамейке в развлекательном центре, в это время к нему подошел неизвестный, между ними возник спор. В результате  этот человек нанес Р.Сейфуллаеву 2 удара  ножом, после чего cкрылся с места происшествия. 

    Р. Сейфуллаев на машине скорой помощи был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. 

    Сотрудники 37-го отделения полиции  Хатаинского районного управления полиции задержали Аскерова Айдына, подозреваемого в совершении данного преступления. 

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