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20 января часть дорог в Баку будет перекрыта

20 января часть дорог в Баку будет перекрыта В связи с этим просим граждан в этот день по возможности мало пользоваться личным транспортом, следовать введенным в стране карантинным правилам
Происшествия
18 января 2021 г. 11:32
20 января часть дорог в Баку будет перекрыта
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Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с Общенациональным днем скорби.

Об этом говорится в поступившей в Report из пресс-службы МВД информации:

"В связи с Общенациональным днем скорби – 20 января на некоторых дорогах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

С утра 20 января представители правительства Азербайджана, дипкорпуса, рядовые граждане начнут посещать Аллею шехидов, где похоронены жертвы трагедии 20 января.

В соответствии с особым планом мероприятий, в целях обеспечения безопасности посетителей, 20 января с 07:00 до завершения церемонии полностью будет ограничено движение транспорта по дорогам и проспектам в направлении Аллеи шехидов.

В связи с этим просим граждан в этот день по возможности мало пользоваться личным транспортом, следовать введенным в стране карантинным правилам.

Доводим до сведения, что в целях предотвращения распространения вируса посетители должны соблюдать социальную дистанцию, обязательно использовать медмаски, не передвигаться группами более 5 человек".

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Версия на азербайджанском языке 20 Yanvar Günü Bakıda bir sıra yollar bağlanacaq

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