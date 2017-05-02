Ранивший соседа ножом 20-летний гражданин был арестован в зале суда

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям закончилось заседание по уголовному делу 20-летнего Мунсифа Гасымова, обвиняющегося в нанесении ранений соседу.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой было зачитано постановление суда.

Постановлением суда М. Гасымов был осужден на 3 года лишения свободы. Он был задержан в зале суда.

Отметим, что согласно обвинению, М. Гасымов в Баку ранил ножом своего 35-летнего соседа за оскорбления. Жизнь Р. Гасымова доставленного в больницу удалось спасти.

Сотрудники полиции, задержавшие М. Гасымова, не избрали в отношении него меры пресечения в виде ареста.